Amazon annonserer Stadia-utfordreren "Luna"

Microsofts xCloud-tjeneste og Google Stadia får nå en utfordrer da Amazon lanserer sin egen streamingtjeneste for spill, denne har fått navnet Luna. Early Access-versjonen rulles ut i USA neste måned til PC, Mac, Amazon Fire TV samt iPhone og iPad. Android-brukere må vente til et senere tidspunkt. Dette vil koste cirka 60 kroner per måned, og det er snakk om opptil 4K/60fps-gaming for de med bra nok nett. Blant spillene som blir tilgjengelige fra starten av finner vi følgende titler:

• Resident Evil 7

• Control

• Panzer Dragoon

• A Plague Tale: Innocence

• The Surge 2

• Yooka-Laylee and the Impossible Lair

• Iconoclasts

• GRID

• ABZU

• Brothers: A Tale of Two Sons

Amazon skriver følgende angående kompatibilitet i sin offisielle pressrelease:

• PC (requires Windows 10 with support for DirectX 11)

• Mac (OSX 10.13+)

• FireTV devices (Fire TV Stick - 2nd gen, Fire TV Stick 4K, or Fire TV Cube - 2nd gen)

• Chrome web browser (version 83+) for PC and Mac

• Safari web browser (iOS14) for iPhone and iPad

Tror du Amazon Luna kan bli en suksess?