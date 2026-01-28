Amazon antyder nye globale oppsigelser etter intern e-post sendt ved en feil

HQ

Amazon har varslet en ny runde med globale nedbemanninger etter at en intern e-post om oppsigelser ved en feil ble delt med de ansatte. Medarbeidere i Amazon Web Services mottok en møteinnkalling fra en toppleder som inneholdt et utkast til en melding om at ansatte i USA, Canada og Costa Rica allerede hadde blitt informert om oppsigelsene, selv om det ikke ser ut til å ha blitt sendt ut noen slike varsler.

I henhold til The Guardian beskrev e-posten, signert av Colleen Aubrey, senior visepresident for anvendte AI-løsninger i AWS, kuttene (internt merket "Project Dawn") som et vanskelig, men nødvendig skritt for å posisjonere selskapet for fremtidig suksess. Amazon har ikke offisielt bekreftet oppsigelsene, selv om det de siste dagene har sirkulert rapporter om en ny bølge av nedbemanninger etter at selskapet i oktober kunngjorde at det ville fjerne 14 000 stillinger i bedriften.

Utviklingen fremhever Amazons pågående innsats for å rein i kostnader etter pandemitidens ansettelsesbølge, med cloud computing og detaljhandelsdivisjoner som forventes å bli mest berørt. Det kommer også samtidig som presset øker i logistikk- og teknologisektoren, der UPS har kunngjort planer om å kutte opptil 30 000 jobber i år og samtidig redusere leveranser med lavere marginer knyttet til Amazon, noe som understreker et bredere skifte mot slankere drift i hele bransjen.