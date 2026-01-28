Amazon antyder nye globale oppsigelser etter intern e-post sendt ved en feil
Utkastet til melding om nedbemanninger hos AWS når de ansatte før noen offisiell kunngjøring.
Amazon har varslet en ny runde med globale nedbemanninger etter at en intern e-post om oppsigelser ved en feil ble delt med de ansatte. Medarbeidere i Amazon Web Services mottok en møteinnkalling fra en toppleder som inneholdt et utkast til en melding om at ansatte i USA, Canada og Costa Rica allerede hadde blitt informert om oppsigelsene, selv om det ikke ser ut til å ha blitt sendt ut noen slike varsler.
I henhold til The Guardian beskrev e-posten, signert av Colleen Aubrey, senior visepresident for anvendte AI-løsninger i AWS, kuttene (internt merket "Project Dawn") som et vanskelig, men nødvendig skritt for å posisjonere selskapet for fremtidig suksess. Amazon har ikke offisielt bekreftet oppsigelsene, selv om det de siste dagene har sirkulert rapporter om en ny bølge av nedbemanninger etter at selskapet i oktober kunngjorde at det ville fjerne 14 000 stillinger i bedriften.
Utviklingen fremhever Amazons pågående innsats for å rein i kostnader etter pandemitidens ansettelsesbølge, med cloud computing og detaljhandelsdivisjoner som forventes å bli mest berørt. Det kommer også samtidig som presset øker i logistikk- og teknologisektoren, der UPS har kunngjort planer om å kutte opptil 30 000 jobber i år og samtidig redusere leveranser med lavere marginer knyttet til Amazon, noe som understreker et bredere skifte mot slankere drift i hele bransjen.