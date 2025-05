Amazon avlyser The Wheel of Time

HQ

Til tross for at serien raskt ble en av de mest sette originalseriene på Prime Video, spekuleres det i at galopperende produksjonskostnader kombinert med sviktende seertall kan ha ført til beslutningen om å kansellere serien. Sesong tre, som for øyeblikket er under arbeid, blir også den siste.

I gjennomsnitt har The Wheel of Time kostet mellom 100 og 120 millioner svenske kroner (ca. 9-11 millioner dollar) per episode å produsere - ingen liten sum, men likevel betydelig billigere enn Amazons andre store fantasy-satsing, The Rings of Power, som er kjent som den dyreste TV-produksjonen noensinne.

Kanselleringen er et slag i magen for fansen, og Amazon har ennå ikke kommentert offentlig eller gitt noen klar forklaring på avgjørelsen.

Fulgte du med på The Wheel of Time - og hva syntes du om den tredje sesongen?