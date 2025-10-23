Amazon brukte angivelig 20 millioner dollar på kreativ kontroll over James Bond

HQ

Mens Amazon James Bond-avtalen opprinnelig ble rapportert å være verdt rundt 1 milliard dollar, kan nyere finansiell informasjon peke på at Amazon betalte EON Productions rundt 20 millioner dollar for de kreative rettighetene til serien.

Deadline oppdaget disse økonomiske tallene, som åpenbart er langt under en milliard dollar. "Den 20. februar 2025 inngikk selskapet en avtale om salg av sine interesser i Bond-franchisen, alle tilknyttede eiendeler samt datterselskapene B24 Limited og B25 Limited. Det totale vederlaget for salget beløp seg til 20 millioner dollar (USD)", skrev EON i sin finansielle rapport.

Dette betyr imidlertid ikke at alt er betalt, ettersom Deadline mener at 1 milliard dollar kan oppnås gjennom etterfølgende betalinger eller gjennom aksjeopsjoner. Denne betalingen sies å bare være en del av avtalen, ikke hele greia.

Interessant nok, med Amazon som har full kreativ kontroll over de kommende Bond-filmene, kan man forestille seg at dette betyr at regissør Denis Villeneuve kanskje ikke har det endelige kuttet over prosjektet hvis Amazon ønsker noen kreative endringer.