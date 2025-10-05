Amazon fjerner alle våpnene fra klassiske James Bond-plakater

HQ

Amazon, som nå eier rettighetene til James Bond, ser ut til å ha begynt å redigere bort de ikoniske pistolene fra gamle reklamebilder med ulike tidligere Bond-skuespillere. Disse endrede bildene brukes for tiden i hele Prime Videos Bond-katalog, ifølge The Spy Command, som var først ute med å legge merke til endringen.

I noen tilfeller er endringene subtile - originalbildene har ganske enkelt blitt beskåret slik at våpenet ikke lenger er synlig. Men i andre tilfeller er endringene mer drastiske, med AI-verktøy som tilsynelatende brukes til å fjerne pistolen helt og fylle ut de manglende bakgrunnsdetaljene.

Bevismateriale delt av X-kontoen MI6 HQ viser flere av disse AI-behandlede bildene, der Bond nå poserer tomhendt eller med en merkelig stiv holdning, som om han griper usynlig luft. Fans har uttrykt blandede følelser: Noen kaller det unødvendig "politisk korrekthet", mens andre ser det som en ufarlig merkevarebeslutning fra Amazon for å få Bond-katalogen til å se mer familievennlig ut.

Uansett hva som er hensikten, markerer redigeringene et fascinerende sammenstøt mellom moderne sensibilitet og seriens pistolrøykende arv - en arv som definerer Bond like mye som hans martinier og smokinger.