Amazon Game Studios trekker seg også ut som utgiver av « Throne and Liberty i Vesten

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I en periode satset Amazon Game Studios stort på MMORPG-spill, og da særlig på MMORPG-prosjekter utviklet i Asia. Vi så at selskapet ga ut og støttet Lost Ark, Throne and Liberty, samt det vestlige spillet New World/New World: Aeternum, og det er tydelig at denne satsingen ikke har gitt avkastning.

I begynnelsen av 2026 ble det avslørt at New World skulle legges ned for godt, og at spillet skulle tas av nettet og gjøres utilgjengelig for de mange, mange fansene som hadde sikret seg et eksemplar. I forlengelsen av dette rapporterte vi i går om nyheten om at Amazon Game Studios trekker seg fra sin utgiverrolle for Lost Ark i Vesten og overlater denne oppgaven tilbake til utvikleren Smilegate. Det viser seg at dette var en nyhet med dobbel negativ effekt.

Vi sier dette fordi det også er bekreftet at Amazon Game Studios trekker seg fra rollen som vestlig utgiver for Throne and Liberty, og gir ansvaret tilbake til utvikleren First Spark Games/NC. Dette vil skje ganske snart, ettersom overgangsdatoen er fastsatt til 4. kvartal 2026, og for de som lurer på det, bør det egentlig ikke ha særlig stor innvirkning på spillerne.

I et blogginnlegg får vi vite: «Det vil ikke bli gjort noen endringer i kontoen din, karakterene dine, fremdriften eller inventaret ditt, plattformen din (Steam, PlayStation, Xbox), spilldataene dine eller tilgangen til selve spillet, med mindre du velger å melde deg ut. Endringene omfatter spillets utgiver, leverandør av kundestøtte, støttekanaler og retningslinjer, driftsteamet og bruksvilkårene (alle spillere vil bli bedt om å godta de nye bruksvilkårene fra NC).»

Hvis du bestemmer deg for å melde deg ut av avtalen om de nye vilkårene, vil dataene dine ganske enkelt ikke bli overført og dermed i praksis gå tapt, og det er grunnen til at det «anbefales på det sterkeste» å godta bruksvilkårene.

Så der har vi det: Amazon Game Studios har så godt som avsluttet sin satsing som utgiver av MMORPG-er og live-service-fokuserte spill (inkludert nedleggelsen av King of Meat tidligere i år), ettersom de store spillene de nå har på trappene som vi kjenner til, er Tomb Raider: Legacy of Atlantis og Tomb Raider: Catalyst – to singleplayer-action-eventyrspill.