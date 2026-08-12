Amazon Game Studios trekker seg ut av Lost Ark, og spillet blir overlevert «tilbake til utviklerne

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Ofte når vi får et langt blogginnlegg med en tittel i stil med «oppdatering om fremtiden», sammenfaller det med en kunngjøring om at prosjektet skal avvikles, at utviklingen snart skal stoppes og at det til slutt er planer om å legge ned spillet helt. Når det gjelder « Lost Ark, kan man kanskje umiddelbart tro at spillet står overfor den samme skjebnen, men denne store nyheten er faktisk mye mer positiv.

Det er blitt avslørt at Amazon Game Studios trekker seg tilbake fra å støtte « Lost Ark og i stedet overleverer prosjektet tilbake til de opprinnelige utviklerne hos Smilegate, noe som spesifikt berører den vestlige delen av verden. Dette er ikke en nyhet om at spillet legges ned, men snarere at Amazon Game Studios ganske enkelt avslutter sin «drift av live-tjenester» for spillet, og at tittelen skal overføres «tilbake til utviklerne».

For de som er nysgjerrige, forklarer blogginnlegget at «eventyret fortsetter» og at det ikke forventes noen endringer i spillernes Steam-kontoer, eller «karakterene dine, fremgangen din eller inventaret ditt, plattformen din (Steam), spilldataene og rettighetene dine, saldoen på lommeboken din eller tilgangen til selve spillet» med mindre en spiller selvfølgelig velger å melde seg ut. Det som endres, er følgende.

«Blant tingene som endres, er utgiveren, leverandøren av kundestøtte, operatøren av butikken i spillet, refusjonsreglene for kjøp gjort etter overgangen og bruksvilkårene (alle spillere vil bli bedt om å godta de nye bruksvilkårene fra Smilegate).»

Vi har fått opplyst at overgangen vil finne sted tidlig i 2027, og frem til denne upresise datoen vil « Lost Ark fortsette å operere som et prosjekt under Amazon Game Studios. Når dagen endelig kommer, vil det være en periode med nedetid mens overgangen gjennomføres, og etter denne datoen vil spillpost, notater og gruppenavn på vennelisten, notater på svartelisten, kallenavn og notater for klanmedlemmer, gavemeldinger og quizdata fra festningen, samt chatmeldinger og -historikk bli slettet. Så hvis du har noe viktig i noen av disse områdene, har du noen måneder på deg til å flytte det ut av disse funksjonene.