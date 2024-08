Amazon Games' CEO sier at AI bare vil erstatte de "virkelig kjedelige delene" av utviklingen

HQ

Akkurat nå er et av de viktigste stridspunktene i spillutviklingsbransjen bruken av kunstig intelligens, enten som et tillegg til eller en erstatning for visse aspekter av utviklingen. Medlemmene i SAG-AFTRA er for eksempel i streik for tiden, ettersom bransjelederne og organisasjonen ikke kan komme til enighet om bruken av AI.

Christoph Hartman, administrerende direktør i Amazon Games, ble spurt om bruken av AI i et intervju med IGN, og han insisterte på at fordi mesteparten av programmeringen er et kreativt felt, er ikke AI klar til å erstatte mennesker. Men han sa at det kan erstatte de "kjedelige delene" av utviklingen.

"Jeg mener, jeg må være forsiktig med hva som er her fordi vi er et stort selskap og må forholde oss til alle disse organisasjonene, så jeg vil egentlig ikke komme inn i midten av det. Men når vi snakker om AI, vil det først og fremst forhåpentligvis hjelpe oss med å få nye spillideer, noe som ikke har noe å gjøre med å ta arbeid fra noen. Og spesielt når det gjelder spill, har vi egentlig ikke skuespillere... Majoriteten av teamet sitter i programmering, og det kommer ikke til å forsvinne, for det handler om innovasjon. Hvis det er noe som skal til, er det de kjedelige delene."

Hartman har tidligere vært ganske åpen for å bruke kunstig intelligens i spillutvikling, spesielt for å få ting til å gå raskere, men han har ikke forpliktet seg til å støtte dette på nytt.

Det er foreløpig ukjent om kommende Amazon Games-prosjekter bruker AI på noen betydelig måte.