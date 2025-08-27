Amazon Games 'gratis-å-spille MOBA begynner lukket alfa-testing i september

Amazon Games Amazon Games har avslørt at de vil starte lukket alfa-testing for sitt kommende MOBA March of Giants så snart som tidlig i september. De i USA, Canada og Mexico vil være de første som kan prøve spillet, med den første testen som kjører fra 2. til 10. september.

HQ

Free-to-play-spillet kommer fra mange av utviklerne bak Rainbow Six: Siege, da March of Giants blir opprettet av Amazon Games Montreal, som er et studio som ledes av kreativ direktør Xavier Marquis og støttes av andre tidligereUbisoft og Rainbow veteraner.

Selve spillet foregår i en verden som kombinerer vitenskap fra tidlig 1900-tall og magi, og dreier seg om enorme kjemper som står overfor hverandre i det siste slaget i en hundre år lang konflikt. Vi har blitt fortalt at spillet tar for seg militære temaer, og som kjempe kan spillerne kommandere tusenvis av soldater i forsøket på å vinne 4v4-actionen.

Når vi snakker om March of Giants, uttrykker Marquis: "March of Giants representerer vår visjon om å bringe krigens episke skala til MOBA-sjangeren. Vi ønsket å skape noe som fanger den strategiske dybden i tradisjonelle MOBA-er, samtidig som vi introduserte innovative mekanikker som lar spillerne kommandere massive hærer og utplassere taktiske strukturer på slagmarken. Dette har vært et lidenskapelig prosjekt for teamet vårt i årevis, og vi er begeistret over å endelig kunne dele det med spillerne."

Den lukkede alfatesten vil inkludere 15 giganter å velge mellom, hver med sine egne evner. 10 vil være tilgjengelige fra start, med ytterligere fem opptjent gjennom grunnleggende progresjon. Det er uklart når en lignende alfatest vil komme til Europa, men pressemeldingen forklarer at det er "flere regioner og tester planlagt for fremtiden."