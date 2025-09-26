Amazon går med på å betale 2,5 milliarder dollar i forbindelse med søksmålet om "avbestillingsfusk"

HQ

Etter en kort rettssak som bare varte i tre dager, har Amazon gått med på å betale 2,5 milliarder dollar for å avgjøre et søksmål fra den amerikanske Federal Trade Committee (FTC), som anklaget teknologigiganten for å bruke villedende taktikker for å holde brukere innmeldt i abonnementer de ikke ønsket.

Søksmålet ble opprinnelig innlevert i 2023 og hevdet at Amazon brukte "tvingende" grensesnitt på nettstedet sitt for å holde brukere automatisk innmeldt i medlemskap. Noen ønsket bare å registrere seg for Prime Video, men ble likevel ledet til å fornye andre medlemskap.

1,5 milliarder dollar av forliket skal gå til kvalifiserte brukere, som kan motta opptil 51 dollar. Resten av forliket utgjør en bot for Amazon. "Vi jobber utrolig hardt for å gjøre det klart og enkelt for kundene å både registrere seg eller si opp sitt Prime-medlemskap, og for å tilby betydelig verdi for våre mange millioner lojale Prime-medlemmer over hele verden," sa Amazon i en uttalelse (via The Hollywood Reporter).

FTC kritiserte Amazons bruk av Prime, der de tjener mye penger ved å gi abonnenter tilgang til raskere leveranser og Prime Video samt andre fordeler. FTC sa også at alternativer for å bare abonnere på ett aspekt av Prime, som Prime Video-abonnementet, ble skjult for å gjøre det mer sannsynlig at brukerne velger det dyrere alternativet.

