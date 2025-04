Amazon går videre med en Carrie-serieadaptasjon

HQ

Det som tidligere bare var et løst rykte, er nå bekreftet. Skrekkmesteren Mike Flanagan, kjent for flere kritikerroste King-filmatiseringer som Doctor Sleep og Gerald's Game, skal gjøre forfatterens debutroman Carrie om til en TV-serie for Amazon. Serien vil bestå av åtte episoder, og Flanagan beskriver denne nye versjonen som "dristig og betimelig".

For de som ikke kjenner til boken, følger den Carrie White, en tenåringsjente som sliter med mobbing og sin fanatisk religiøse mor - en emosjonell cocktail som til slutt utløser hennes telekinetiske krefter. Selv om rollebesetningen ikke er offisielt bekreftet ennå, rapporteres det at Summer H. Howell er i samtaler om å spille Carrie White, mens Siena Agudong potensielt kan gå inn i rollen som Sue Snell.

Carrie har blitt filmatisert flere ganger tidligere, mest kjent er Brian De Palmas versjon fra 1976. Forhåpentligvis kan Flanagan blåse nytt liv i historien, tilføre kompleksitet og grave dypere i dens psykologiske elementer. Vi gleder oss uansett til å se den.

Så hva synes du - er Flanagan den rette personen til å ta seg av Carrie?