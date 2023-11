Amazon gir bort gratis Invincible Presents: Atom Eve spill på lanseringsdagen

Forrige fredag, 3. november, hadde andre sesong av Invincible, den blodige superhelt-animasjonsserien som fulgte historien om Viltrumite Omni-Man og sønnen hans, Invincible, premiere på Amazon Prime Video. En ny serie episoder der Mark (Invincible) slites mellom sitt ønske om å beskytte menneskeheten og sin utenomjordiske halvdel, som er oppdratt til å undertrykke den. I denne serien dukker det også opp en gjennomgående kvinnelig karakter, heltinnen Atom Eve, som har blitt stadig mer populær for sin sterke personlighet i serien. Og nå blir hun hovedperson i et videospill.

Invincible Presents: Atom Eve Atom Eve er et fortellende eventyr med beslutninger og tegneseriestil som slippes 14. november neste år, men det virkelig viktige er at det blir en av titlene som følger med Prime Gaming-abonnementet (det vil si at hvis du betaler Amazon Prime og logger inn med kontoen din, kan du gjøre krav på denne tittelen for alltid i spillbiblioteket ditt). Amazon har bestemt seg for å gjøre spillet tilgjengelig for alle brukere fra 14. til 21. november, så dette tilbudet er midlertidig. Vi anbefaler at du følger med i disse dager, slik at du ikke går glipp av denne historien.

Du kan se lanseringstraileren for Invincible Presents: Atom Eve nedenfor.