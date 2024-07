Amazon gir en oppdatering om Mike Flanagans The Dark Tower-serie

Tilbake i 2022 annonserte Amazon Prime Video at de hadde kjøpt rettighetene til en TV-serie basert på Stephen Kings bokserie Det mørke tårnet, og at Mike Flanagan, mannen bak The Haunting of Hill House, Midnight Mass og Oculus, skulle skrive serien. Siden den gang har det imidlertid vært ganske stille rundt prosjektet - helt til nå.

Via CBR sier Amazon/MGMs TV-sjef i et intervju med The Wrap at Flanagan er veldig lidenskapelig opptatt av prosjektet, og at de har ukentlige samtaler om det. Mer spesifikt sier han :

"Så Mike er utrolig lidenskapelig opptatt av dette, og vi er utrolig lidenskapelig opptatt av Intrepid. Det er noen få ting på gang med Intrepid hos oss, og vi prøver å finne ut hvordan vi skal prioritere akkurat nå. Så jeg har ikke noe spesifikt å si om "Dark Tower", annet enn at vi har ukentlige samtaler med ham om dette og et par andre ting som vi lener oss på."

Så ingen konkrete nyheter om serien eller når vi kan forvente å se eller høre mer. Men så lenge de fortsatt jobber med den, er alle nyheter gode nyheter.