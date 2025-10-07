Amazon gjør retrett etter å ha sensurert James Bond-plakater

HQ

I helgen kom det frem at Amazon, som nå eier rettighetene til James Bond, hadde begynt å sensurere flere reklameplakater der karakterens pistol var blitt redigert bort. De endrede bildene inkluderte noen av de mest ikoniske bildene i serien - som Sean Connery med sin Walther PPK i Dr. No eller Daniel Craig i Spectre - begge fratatt sine varemerkevåpen. I et spesielt bisart eksempel hadde Roger Moores arm til og med blitt forlenget digitalt slik at pistolen hans falt utenfor rammen, noe som resulterte i et bilde som så direkte absurd ut.

Kritikken spredte seg raskt på nettet, og mange beskyldte Amazon for å prøve å vanne ut Bonds visuelle identitet og kalte grepet et godt eksempel på overivrig "wokeness". Fans var rasende - og forståelig nok. Hva blir igjen av Bond hvis han ikke engang får lov til å holde sin signaturpistol?

Nå ser det ut til at Amazon har lyttet. De sensurerte bildene har blitt erstattet med mer konvensjonelle stillbilder fra filmene - fortsatt våpenfrie, men i det minste uten de groteske redigeringene. Amazon har foreløpig ikke kommet med noen offisiell uttalelse som forklarer endringen eller begrunnelsen bak den.