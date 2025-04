Amazon har lagt inn et bud på TikTok

HQ

Tidligere i år sa amerikanerne farvel til TikTok. Etter at myndighetene bestemte seg for at appen ikke var til å stole på, ble den forbudt, selv om forbudet viste seg å være ganske kortvarig, da det kort tid etter ble opphevet.

Nå som forbudet mot TikTok er suspendert, er det fortsatt selskaper som prøver å se om de kan kjøpe appen fra eieren ByteDance. Et bud er lagt inn av Amazon, som rapportert av New York Times.

Det ser imidlertid ut til at Amazon ikke helt har kommet med et seriøst nok tilbud for de involverte. Ifølge rapporten er det få som tar Amazons bud på alvor. Amazon skal ha sendt budet til USAs visepresident JD Vance og handelsminister Howard Lutnick.

Det virker tvilsomt at ByteDance ville ønske å selge TikTok uansett, ettersom selskapet tilbake i januar ikke var villig til å selge og i stedet valgte å bare fjerne TikTok fra de amerikanske App Stores.

