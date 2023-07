Amazon har sluppet den første traileren for andre sesong av The Wheel of Time.

HQ

Fantasy-eventyret The Wheel of Time fortsetter snart på Amazon. Den første sesongen ble avsluttet for et par år siden, og i september fortsetter kampen mellom lys og mørke i det som kan bli en av årets største fantasy-suksesser.

Ta en titt på traileren for seriens andre sesong, som har premiere på Prime Video 1. september 2023.

Hva syntes du om den første sesongen, og gleder du deg til oppfølgeren?