Amazon i samtaler om å investere 10 milliarder dollar i OpenAI

HQ

Amazon er i samtaler om å investere mer enn 10 milliarder dollar i OpenAI, selskapet bak ChatGPT, i en avtale som kan verdsette AI-firmaet til over 500 milliarder dollar, ifølge The Information, et teknisk nyhetsside som avslørte forhandlingene.

Den potensielle investeringen vil hjelpe OpenAI med å finansiere de enorme kostnadene ved å drive og utvide sine systemer for kunstig intelligens, som er avhengige av store datasentre og kraftige databrikker. OpenAI har allerede forpliktet seg til å bruke 38 milliarder dollar over syv år på skykapasitet fra Amazon Web Services, verdens største datasenterleverandør.

Hvis avtalen fullføres, kan den inngå i en større kapitalinnhentingsrunde som involverer andre investorer. OpenAIs langsiktige utgifter til datakraft er anslått til 1,4 billioner dollar de neste åtte årene, noe som langt overstiger de nåværende inntektene, noe som gjør ny finansiering avgjørende. OpenAI, som nylig konverterte kjernevirksomheten sin til et selskap med profitt som formål, vurderer også en fremtidig børsnotering, noe som til slutt kan verdsette selskapet til opptil 1 billion dollar.