Amazon investerer stort i spillbransjen

Spillbransjen har i løpet av årene utviklet seg til en gigantisk størrelse, og ikke overraskende begynner flere av de stor virksomhetene å melde seg på banen for en bit av kaken. Nå er Amazon i ferd med å gjøre det samme.

Det har allerede vært snakk om at Amazon jobber med å lansere sin egen spillplattform, som for øyeblikket går under navnet Project Tempo. Men nå har internettgiganten også investert flere hundre millioner dollar i spillmarkedet med formål å utvikle og utgi egne spill. Det skriver The New York Times.

Ifølge Amazons Mike Frazzini, som leder spillavdelingen, var det tydelig for alle at firmaet var nødt til å involvere seg i spillmarkedet.

"It was very clear to everyone that people, customers, love video games. It was so obviously important to customers that we need to be doing something."

Utiver Project Tempo jobber Amazon også på skytespillet Crucible og MMORPGen New World, som begge ventes å komme i neste måned. Tilsynelatende er en MMO inspirert av Ringenes herre også under utvikling, men intet er annonsert. Som noe helt nytt ønsker Amazon å utgi interaktive spill på Twitch, så seere og streamere kan spille dem i fellesskap i en eller annen forstand.

Det ser ut til at Amazon går beinhardt inn i spillbransjen nå.