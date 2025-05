Amazon kansellerer The Bondsman etter én sesong

HQ

Kevin Bacons dager som demonjeger er talte. Amazon har offisielt kansellert The Bondsman etter bare én sesong - en avgjørelse som etterlater fansen med en cliffhanger-slutt som sannsynligvis aldri vil bli løst.

Serien, som hadde premiere 3. april, følger Hub Halloran, en avdanket dusørjeger som gjenoppstår av djevelen selv for å spore opp rømte demoner. Det er et finurlig og spennende premiss, men en serie som til slutt ikke klarte å finne et publikum.

Ikke engang Blumhouse-etiketten kunne lokke seerne, og selv om seriens skapere hadde planer om en fortsettelse, vil vi nå aldri finne ut hva som skjer med Hub, hans demon-drepende oppdrag, eller muligheten for hans forløsning.

Har du sett The Bondsman?