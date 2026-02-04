Amazon kutter ytterligere 16.000 jobber

HQ

Amazon har lagt ut et offisielt blogginnlegg som bekrefter ryktene. De gjør 16.000 bedriftsansatte overflødige eller reduserer lagene som Amazon SVP senior visepresident for mennesker erfaring og teknologi Beth Galetti kaller det.

Tilbake i oktober ble 14000 arbeidere permittert og kalte det organisatoriske endringer. Dette ble rapportert å ha kostet Amazon 1.8 milliarder dollar i sluttvederlag.

Amazon insisterer på at de ikke permitterer folk regelmessig, men at Amazon gjør justeringer etter behov.

Ansatte har tidligere beskyldt selskapet for å implementere AI uten innspill fra de ansatte, med påfølgende oppsigelser.

Dette er den andre store permitteringen for Amazon de siste årene etter at de kuttet 27000 stillinger i 2023. Flere Amazon-satsinger vil bli berørt, hovedsakelig i USA, inkludert Amazon Go og Amazon Fresh dagligvarebutikker.

Amazon har ikke publisert offisielle tall, men hadde mer enn 1,5 millioner ansatte i 2023.