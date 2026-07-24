Amazon Lederen for spillavdelingen hevder at «det er realistisk å tro at det vil komme en oppfølger» til 007 First Light

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Kort tid etter at « 007 First Light kom ut og viste seg å bli en stor suksess blant spillere over hele verden, oppstod det litt forvirring, da det så ut til at Amazon MGM Studios skulle overta James Bond-lisensen fra det danske selskapet IO Interactive for å kunne utvikle fremtidige spill i serien internt. Dette førte til en del oppstyr, som snart ble lagt til ro da det ble bekreftet at det hadde vært en misforståelse, og at Amazon faktisk bare hadde påpekt at ingenting var avgjort når det gjaldt oppfølgeren ennå.

Lite har endret seg i ukene siden denne oppstanden, noe som betyr at vi egentlig ikke vet mye mer om hvorvidt IOI skal lede et oppfølgerprosjekt, men det er god grunn til håp, i hvert fall å dømme etter kommentarene fra Amazon Gaming-sjef Jeff Gattis i et intervju med GamesIndustry.biz.

For det første forklarte Gattis «vi har ikke bekreftet noe om hvem som skal gi ut eller utvikle den neste Bond-oppfølgeren. Som Hakan [Abrak, administrerende direktør i IOI] sa, har vi egentlig ikke engang diskutert det ennå.»

Det han derimot la til, var at «spillet er fantastisk. Det er flott. Jeg tror det er realistisk å anta at det vil komme en oppfølger. Teknisk sett eier Amazon rettighetene til spillet, men vi skal gjøre det som er riktig for spillet – vi prøver ikke å trekke alt inn i Amazon.»

Og når det gjelder hvor IOI står i denne sammenhengen, avslutter han saken med å si «gitt suksessen til dette spillet, tror jeg dere sannsynligvis vil at IOI skal utvikle det.»

For de som lurer på om Amazon har vurdert å kjøpe opp IOI og ta det danske selskapet inn i sin egen utviklerportefølje, var alt Gattis hadde å si «alt er mulig» selv om det foreløpig ikke har vært «noen samtaler om det akkurat nå.»

Vil du gjerne se en oppfølger til « 007 First Light?