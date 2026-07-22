Amazon MGM Studios bekrefter at den nye RoboCop-serien har fått grønt lys på Prime Video

For et par måneder siden begynte en rapport å sirkulere som antydet at Amazon MGM Studios hadde gitt grønt lys for en ny RoboCop-serie som skulle ha premiere på Prime Video. Selv om dette vakte oppsikt hos mange, kom det ingen direkte bekreftelse fra studioet på at dette stemte... inntil nå.

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Amazon MGM Studios har bekreftet at RoboCop-serien er på vei og at Prime Video vil være den endelige plattformen for prosjektet. Som tidligere antydet for serien, vil Peter Ocko lede prosjektet som manusforfatter og showrunner, mens James Wan inngår i et trio av utøvende produsenter sammen med Michael Clear og Ed Neumeier.

Det vi ennå ikke vet, er ytterligere informasjon – det vil si at det ikke er noen nyheter om rollebesetningen å fremheve, noen premieredato å se frem til eller detaljer om handlingen å beundre. Men nå som prosjektet offisielt har fått grønt lys, kan arbeidet med å ordne opp i mye av dette begynne, og siden det er en TV-serie, kan det kanskje bare ta 2–3 år før vi igjen får se RoboCop sørge for rettferdighet i Detroits gater.