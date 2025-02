Amazon MGM Studios presenterer første titt på Nicholas Galitzines He-Man

Vi har dekket mange av utviklingene som har kommet ut om live-action Masters of the Universe-film fra Amazon MGM Studios. Mens det som for det meste har inkludert castingnyheter tidligere, har vi nå noe mer konkret og reelt å fokusere på, ettersom produksjonsselskapet har presentert det første blikket på Nicholas Galitzines He-Man og Sword of Power.

Riktignok er det ikke et fullstendig bilde av skuespilleren i karakter, men vi får se mye av kostymets forviklinger og se hvor detaljert Sword of Power-modellen ser ut til å være. Dette er sannsynligvis alt vi får se på en stund, ettersom filmen ennå ikke er i full produksjon, noe som betyr at en trailer sannsynligvis er måneder og måneder, kanskje til og med et år unna.

Det vi vet er at filmen vil åpne på kino sommeren 2026, den 5. juni.