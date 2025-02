Amazon MGM Studios tar over James Bond-franchisen

Vi har ærlig talt ventet altfor lenge på å høre hvem som skal ta over som den neste 007 etter Daniel Craig, som forlot rollen etter No Time To Die. Vi visste at den filmen ville bli siste gang Craig opptrådte som James Bond før den i det hele tatt hadde premiere, og det er godt over tre år siden den kom på kino, og likevel er vi fortsatt i mørket uten noen anelse eller idé om hvem som skal overta rollen. Men kanskje er det en veldig god grunn til dette.

Det har nettopp blitt avslørt at Amazon MGM Studios vil ta over den kreative kontrollen over James Bond-franchisen fremover, og dermed overta ansvaret som tidligere tilhørte Barbara Broccoli og Michael G. Wilson. Dette er en del av en avtale som blir sett på som et "joint venture" men det virker definitivt mer som om Amazon MGM Studios vil styre alt som har med Bond å gjøre fremover, mens de tidligere forvalterne tar en baksetetur.

Mike Hopkins, leder for Prime Video og Amazon MGM Studios, uttalte om denne nye planen: "Vi er takknemlige overfor avdøde Albert R. Broccoli og Harry Saltzman for å ha brakt James Bond til kinoer over hele verden, og overfor Michael G. Wilson og Barbara Broccoli for deres utrettelige engasjement og deres rolle i å videreføre arven etter serien som er verdsatt av legioner av fans over hele verden. Vi er beæret over å videreføre denne verdifulle arven, og ser frem til å innlede den neste fasen av den legendariske 007 for publikum over hele verden."

Amazon fikk først rettighetene til James Bond tilbake i 2022 da de kjøpte opp og fusjonerte med MGM for å danne Amazon MGM Studios. Siden den gang har vi sett Bond-serien lande på Prime Video og til og med opprettelsen av en reality-TV-serie.

Tidligere stewards Wilson og Broccoli kommenterte også denne endringen og hvorfor den har skjedd.

Wilson begynte: "Med min 007-karriere som strekker seg over nesten seksti utrolige år, trekker jeg meg tilbake fra å produsere James Bond-filmene for å fokusere på kunst og veldedige prosjekter. Derfor er Barbara og jeg enige om at det er på tide at vår betrodde partner, Amazon MGM Studios, leder James Bond inn i fremtiden."

Broccoli fortsatte deretter: "Mitt liv har vært dedikert til å opprettholde og bygge videre på den ekstraordinære arven som ble overlevert til Michael og meg av vår far, produsenten Cubby Broccoli. Jeg har hatt æren av å jobbe tett med fire av de enormt talentfulle skuespillerne som har spilt 007 og tusenvis av fantastiske kunstnere i bransjen. Med avslutningen av No Time To Die og Michaels avgang fra filmene, føler jeg at det er på tide å fokusere på mine andre prosjekter."

Så, der har vi det. Slutten på en epoke. Etter 27 filmer er de nye forvalterne som har fått i oppgave å respektere og virkelig levere på en av de lengstlevende franchisene i underholdningsbransjen, Amazon MGM Studios. Kanskje betyr det at Craigs etterfølger kan velges nå.

Tror du dette er til det beste for James Bond?