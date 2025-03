Amazon MGM Studios utnevner Spider-Man- og Harry Potter-ledere som produsenter for neste James Bond-film

HQ

Etter Amazon MGM Studios' beslutning om å frita Barbara Broccoli og Michael G. Wilson fra deres langsiktige oppgaver med å styre og produsere James Bond -serien, har vi nå ventet spent på nyheter om hvem produksjonsgiganten vil velge som de neste personene til å ta ansvaret for den lengstlevende filmserien i verden.

Dette er nå kunngjort og bekreftet, og Amy Pascal (tidligere ansvarlig for Spider-Man: Home trilogien for Marvel Studios) og David Heyman (Warner Bros.' Harry Potter og HBOs kommende reboot av TV-serien) er valgt som det paret som skal lede 007 inn i fremtiden.

I en kommentar til denne avgjørelsen har Amazon MGM Studios' filmsjef, Courtenay Valenti, uttalt: "Vi nærmer oss enhver kreativ beslutning med James Bond, som Barbara Broccoli og Michael G. Wilson har styrt så mesterlig, med den største ansvarsfølelse. Amy Pascal og David Heyman er en del av en elitegruppe av produsenter som har utviklet og ledet store filmfranchiser til kassasuksess og kritikerros, og de er to av de mest dyktige, erfarne og respekterte filmprodusentene i bransjen vår. Vi er beæret over å jobbe med dem på James Bonds neste kapittel, og vi gleder oss til å levere til et globalt publikum en historiefortelling som opprettholder den upåklagelige arven etter denne elskede karakteren."

Pascal vil produsere den kommende Bond-filmen gjennom sitt Pascal Pictures, mens Heyman er tilknyttet gjennom sitt Heyday Films. Det er ingen ytterligere informasjon om denne kommende Bond-filmen, noe som betyr at du bare må fortsette å vente tålmodig for å høre om hvem som vil få rollen som den neste agenten i Hans Majestets hemmelige tjeneste.