Amazon og Google går sammen om en multicloud-tjeneste for å øke hastigheten på tilkoblingen

HQ

Amazon og Google presenterte søndag en fellesutviklet multicloud-nettverkstjeneste som skal hjelpe kunder med å etablere private, høyhastighetsforbindelser mellom de to selskapenes databehandlingsplattformer på minutter i stedet for uker.

Lanseringen kommer etter et AWS-nedbrudd den 20. oktober som forstyrret tusenvis av nettsteder over hele verden, inkludert apper som Snapchat og Reddit, og som forårsaket et estimert tap på mellom 500 og 650 millioner dollar for amerikanske selskaper.

Den nye tjenesten kombinerer Amazon Web Services' Interconnect-multicloud med Google Clouds Cross-Cloud Interconnect for å forbedre interoperabiliteten og gjøre det enklere å flytte data og applikasjoner mellom skyer. Salesforce er blant de første brukerne.

Initiativet kommer samtidig som store teknologiselskaper investerer tungt i skyinfrastruktur for å holde tritt med den økende internettrafikken og AI-drevne databehandlingskrav. Amazons skyvirksomhet genererte 33 milliarder dollar i inntekter i tredje kvartal, mer enn det dobbelte av Google Clouds 15,16 milliarder dollar.