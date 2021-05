Amazon overtar James Bond-filmene

Du ser på Annonser

De siste dagene har det gått rykter om at gigantselskapet Amazon er i forhandlinger om å kjøpe filmselskapet Metro Goldwyn Mayer, og det viser seg at de har snakket sammen en god stund.

Nå bekrefter nemlig Amazon at de skal kjøpe MGM, som for de fleste vel er mest kjent for James Bond-filmene, Fargo, The Handmaid's Tale og Vikings, for litt over 70 milliarder kroner. Dermed kan vi nok forvente å se 12 Angry Men, Basic Instinct, Creed, James Bond, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther og kommende filmer og serier innta Amazon Prime Video fremover.