Amazon Prime Video bekrefter sesong 3-premieren på The Legend of Vox Machina denne høsten

Hvis du ikke er en stor fan av lange podkaster om rollespill, voksenprat og rollespill, er du kanskje ikke kjent med Critical Role. Men det som startet som en måte for en gruppe stemmeskuespillere i Los Angeles å tilbringe torsdagskvelder med å spille Dungeons & Dragons på, har blitt et globalt fenomen, og stjernene (Ashley Johnson, Laura Bailey, Matt Mercer og mange andre) har vært involvert i noen av de mest elskede prosjektene de siste årene, inkludert Baldur's Gate III, Persona 5 og, selvfølgelig, The Last of Us-serien av spill.

Men selv rollespillkampanjene deres har overskredet Critical Role-bordet og har inspirert tegneserier, merchandising og en animert serie, med dubbing av hovedpersonene deres, kalt The Legend of Vox Machina. Og den har nettopp bekreftet premieren på sin tredje sesong den 3. oktober.

I den vil vi følge den brokete gjengen av mislykkede, liderlige og frekke helter som viser seg å være det siste håpet for verden, og som i denne nye sesongen må reise til dypet av helvete for å konfrontere ondskapen. Selvsagt er humor, blod og mye rollespillsjarm tilbake.

Du kan se The Legend of Vox Machina sesong 3 trailer nedenfor.