Amazon Primes 10 beste TV-serier

(10) Hjemkomst

Amazon-thrilleren om PTSD og regjeringskonspirasjoner er verken lett å se på eller spesielt tidkrevende, men den inneholder nerve, glimrende skuespill og spenning.

(9) Fleabag

Hun er nevrotisk, egoistisk, dum, moralsk tvetydig og destruktiv, og livet hennes i London sentrum byr på sjarmerende komikk i denne fantastiske sitcomen.

(8) Den underjordiske jernbanen

Noen dramaserier føles mer slitsomme å komme gjennom enn andre, og det er tilfellet med Amazons anerkjente historie (delvis basert på virkelige hendelser) om amerikanske borgerkrigsslaver som flykter via en underjordisk jernbane. Regissert av Barry Jenkins, som vant Oscar for Moonlight, er dette en av Amazons virkelige perler, selv om det til tider gjør vondt.

(7) The English

Det er en gripende morsomhet og en blanding av humor og rent mørke i The English, der en rådvill Emily Blunt reiser over Atlanterhavet for å prøve å hevne sønnens morder i Nebraska. Tett, stilig og velspilt.

(6) Sneaky Pete

Bryan Cranston fra Breaking Bad er en av de viktigste kreative kreftene bak dette thrillerdramaet av høy kvalitet om Marius, som etter å ha blitt løslatt fra fengsel stjeler identiteten til sin tidligere cellekamerat og sniker seg inn i livet hans.

(5) Utopia

Gillian Flynns oversette thriller om en gruppe unge mennesker som forenes av oppdagelsen av en massiv konspirasjonsteori gjemt i en populær tegneserie, er like stemningsfull som den er voldelig - og bisarr.

(4) The Expanse

Denne serien ble født hos Syfy, men ble reddet av Bezos selv, og har siden virkelig vokst med Amazon Prime, noe som har gjort den til en av tidenes beste sci-fi-serier. The Expanse er på mange måter et stort politisk drama, gjennomsyret av nyanser og lag.

(3) Clarksons Farm

På forhånd virket det som om Top Gear-fyren Clarksons Popeye-aktige fiaskoer som nybakt bonde for det meste ville være oppkonstruert tull, men så feil jeg tok. Det er en oppriktig inderlighet og noe ekstremt følsomt (sammen med briljant komikk) i måten Clarkson og gårdsarbeideren Calbe prøver å navigere i bondehverdagen.

(2) Guttene

Garth Ennis' ultramørke tegneseriefortelling om onde superhelter og menneskets kroniske maktbegjær ble av Amazon Prime forvandlet til en av de mest severdige, voldelige og underholdende TV-seriene de siste årene.

AMAZON PRIMES BESTE TV-SERIER:

(1) Uovervinnelig

Da tegneseriegeniet Robert Kirkman (Walking Dead) og Amazon Prime gjorde et TV-drama av tegneserien Invincible, var det få som trodde at de var i ferd med å lage en av de beste TV-seriene noensinne. For historien om tenåringen Mark Grayson og hans Supermann-lignende helt til pappa er en stilstudie i smarte og dype personkarakteristikker, briljant politisk rampestreker og eksistensielle spørsmål om hva som gjør oss til mennesker. Hvis du bare skal se én TV-serie på Amazon, er Invincible definitivt den du bør se.

Hva er dine favoritter?