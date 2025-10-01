Amazon redesigner Luna, sin spillstrømmingsplattform, fullstendig

HQ

Segmentet for spillstrømmetjenester vil snart se en ny konkurrent komme inn. Eller rettere sagt, det vil se gjenfødelsen av en aktør som ikke helt hadde tatt av før nå. Amazon satser på Luna, men nå vil de gjøre det på en stor måte.

Amazon Luna er en strømmetjeneste for spill som tilbys som en del av et Amazon Prime-abonnement. Hvis du er en vanlig bruker på Twitch, har du kanskje ofte kommet over Luna-katalogen som markedsføres sammen med Prime Gaming på belønningssiden, men det pleide å være knyttet til å sitte foran en datamaskin for å spille en stasjonær versjon, og Luna ønsker nå å gå mye, mye lenger.

Senere i år vil Amazon lansere en fullstendig redesignet og oppgradert versjon av Amazon Luna, som kombinerer innovative sosiale spill med de nyeste kritikerroste og populære hitene. Disse nye tilleggene er inkludert med Prime uten ekstra kostnad. Med nye Luna kan Prime-medlemmer spille på samme måte som de liker innhold på Prime Video eller Amazon Music, og det kreves ingen spesiell maskinvare: Bare start Luna på Fire TV, Smart TV eller nettbrett, så er du i gang med å spille på få sekunder.

Fra lanseringen vil spillbiblioteket på Luna bli omdøpt til GameNight, og du vil kunne spille med telefonen din som kontroller, hvis du vil. Dette er spesielt for de nye sosiale spillene, der hvem som helst vil kunne bli med i spillet fra flerspiller på sofaen med en enkel QR-kode. GameNight lanseres med mer enn 25 tilgjengelige flerspillerspill, fra optimaliserte versjoner av Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens og Flappy Golf Party, til festtilpasninger av populære brettspill som Taboo, Ticket to Ride og Cluedo. Alle GameNight-titlene er designet for å gi en morsom og problemfri opplevelse for alle brukere, selv de som aldri har spilt et videospill før.

Og for de av oss som allerede er på neste nivå av spilling, vil Lunas GameNight lanseres med 50 premiumtitler uten ekstra kostnad, inkludert Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come: Deliverance II, TopSpin 2K25, Dave the Diver, MotoGP 25, Farming Simulator 22 og SvampeBob Firkant: Battle for Bikini Bottom. Hvis du har en Bluetooth-aktivert spillkontroller i huset, kan du spille alle disse uten problemer. Disse er inkludert uten kostnad, men det vil være enkelte enda mer spesielle titler, som EA Sports FC 26, som vil kreve et Luna Premium-abonnement. Den fullstendige listen vil bli avslørt på et senere tidspunkt.

Foreløpig har vi ingen konkret dato å forholde oss til, men det er ingen tvil om at Prime-abonnenter nettopp har fått seg en av de beste overraskelsene i 2025.

Gleder du deg til å prøve ut nye Amazon Luna og GameNight?