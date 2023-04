Amazon saksøkt for The Lord of the Rings: The Rings of Power-plagiat

Amazon har blitt saksøkt for plagiat når det gjelder The Lord of the Rings: The Rings of Power.

En forfatter ved navn Demetrious Polychron mener at de krenker opphavsretten til boken hans fra 2017. Boken han skrev heter The Fellowship of the King, i bokserien The War of the Rings. Ifølge ham er boken hans inspirert av The Lord of the Rings, men er original nok til ikke å bli plagiert.

The Lord of the Rings: The Rings of Power er derimot ikke original nok til å være forskjellig fra hans arbeid, så han vil ta det til retten for å gjøre opp. For å kompensere for Amazons tabbe ønsker han 250 millioner dollar i erstatning.

