Amazon selger en snakkende Chucky-dukke på en meter

Skrekkfans kan nå få tak i en morderisk, snakkende Chucky-dukke på to fot. Dukken er tilgjengelig for 89,99 dollar på Amazon og kan sendes internasjonalt fra USA (hvis du er villig til å betale for den globale frakten).

Dukken leveres med en avtakbar plastkniv og krever tre AA-batterier. Den sier også åtte forskjellige setninger som garantert vil få blodet ditt til å renne kaldt. Disse inkluderer "I'll be back! I always come back!", "You don't know who I am!" og "You got your wish. You're mine now, doll."