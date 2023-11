Amazon sier opp 180 ansatte i spilldivisjonen sin

HQ

Oppsigelser har feid gjennom spillbransjen den siste tiden, med utallige mennesker som har mistet jobben hos Epic Games, Ubisoft, Bungie, Digital Extremes, og mange andre utviklere og utgivere, og til tross for den store mengden av disse forferdelige nyhetene som har rammet spillbransjen i 2023, legger Amazon Games nå til.

For ifølge en intern e-post som er delt med Aftermath , har det blitt avslørt at Amazon sier opp 180 ansatte i spillavdelingen. Årsaken til oppsigelsene er at Amazon ønsker å fokusere på Prime Gaming og det "gratis" innholdet som gjøres tilgjengelig ved å koble Amazon Prime -kontoen din til Twitch -kontoen din.

I e-posten, fra VP for Amazon Games, Christoph Hartmann, står det: "Vi har lyttet til kundene våre, og vi vet at det å levere gratis spill hver måned er det de ønsker seg mest, så vi forbedrer Prime-fordelen vår for å øke fokuset der. Med disse endringene i vår forretningstilnærming følger også endringer i vår bemanning, noe som resulterer i at vi fjerner litt over 180 stillinger."

Permitteringene ser ikke ut til å ha berørt noen av spillstudioene på Amazon ennå, men Crown Channel Twitch -kanalen og Game Growth -teamet vil bli redusert eller permittert helt.