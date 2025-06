Amazon skal angivelig begynne å teste roboter for leveranser

HQ

De som drømmer om en verden uten menneskelig interaksjon, kan være heldige, for det ser ut til at Amazon snart kan komme til å levere pakkene dine med en humanoid robot i stedet for et menneske.

En ny rapport fra The Information (som er låst for abonnenter, Reuters link for å lese her) forteller oss at Amazon har bygget en innendørs hinderløype på sitt kontor i San Francisco, California, hvor de planlegger å trene disse robotene til å levere pakker.

Ved å bruke AI-programvare for å trene robotene, ser dette ut til å være det siste trinnet i Amazons bruk av teknologi for å øke effektiviteten. Det ser ut til at Amazon er i ferd med å kvitte seg med den menneskelige berøringen til fordel for en metallisk berøring, fra lageret til leveransene.

