Amazon skroter både Countdown og Butterfly

Strømmegiganter har blitt beryktet for sin hensynsløse tilnærming til å kansellere TV-serier etter bare en sesong eller to hvis seertallene ikke innfrir forventningene - og nå har det skjedd igjen. Amazon har bestemt seg for å legge ned både Butterfly og Countdown, to actionfylte thrillere som rett og slett ikke tiltrakk seg nok seere. I hvert fall ikke nok til å overbevise selskapet om å holde dem i live.

Det antydes at spesielt Coundown led av dårlige seertall, noe som ifølge rapporter var hovedårsaken til kanselleringen. Når det gjelder Butterfly er det ikke like klart, men den fikk likevel øksen fra Amazon, ettersom den tydeligvis ikke oppfylte forventningene de hadde til serien med Daniel Dae-Kim i hovedrollen. Man kan spekulere i at strømmetjenesten rett og slett følte at de hadde nok spion-action på tallerkenen allerede med serier som Ballard, Reacher og den kommende Neagley-spinoffen.