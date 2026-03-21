Amazon vil tilbake i telefonspillet - denne gangen med AI

Selv om deres første forsøk viste seg å være en av bransjens største fiaskoer, rapporteres det nå at Amazon planlegger et comeback, et tiår etter den katastrofale lanseringen av Fire Phone.

Det nye initiativet, internt kjent som "Transformer", sies å fokusere på AI og er ment å være en personlig assistent du bærer med deg, med dyp integrasjon i Alexa og Amazons andre tjenester, fra shopping til strømming. En klar endring sammenlignet med Fire Phone, som da den ble lansert i 2014, ble en av selskapets største fiaskoer noensinne. Den var dyr, hadde et magert utvalg av apper, og "funksjonene" føltes mest som en liste med gimmicker.

Denne gangen ser det ut til at Amazon ønsker å tenke nytt fra grunnen av. Ryktene peker mot et mer AI-drevet grensesnitt, kanskje til og med uten en tradisjonell appbutikk. Samtidig er det en klar ambisjon om å gjøre telefonen til en konstant kobling mellom brukeren og Amazons økosystem - noe som, hvis vi skal være kyniske, også betyr enda mer data.

Problemet er selvfølgelig at konkurransen er knallhard. Apple og Samsung troner komfortabelt på toppen, og det skal mye til for at Amazon skal lykkes med å bli med i kampen om de resterende smulene.

Tror du Amazon har en sjanse til å gjøre comeback i mobilmarkedet?