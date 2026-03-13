Amazons droneenhet forlater industrigruppe på grunn av sikkerhetskonflikt

HQ

Amazons dronedivisjon har trukket seg fra Commercial Drone Alliance, med henvisning til uenighet om sikkerhetsregler for kommersiell droneflyging.

Amazon Prime Air sa at alliansen motsatte seg reguleringsforslag som krever at droner skal ha detekterings- og unngåelsessystemer designet for å forhindre kollisjoner med bemannede fly. I et brev sett av Reuters sa selskapet at gruppens holdning til viktige sikkerhetsspørsmål var "uforenlig" med Prime Airs sikkerhetsstandarder.

Prime Air sa at deres egen deteksjons- og unngå-teknologi allerede har blitt testet i mer enn 70 000 flyvninger og er avgjørende for å utvide droneleveranser på en sikker måte. Avgjørelsen understreker de økende spenningene i den raskt voksende dronebransjen, der myndigheter og selskaper diskuterer hvor strenge sikkerhetskravene bør være før kommersielle dronetjenester i stor skala blir utbredt.

Som Prime Air skrev i brevet sitt:

Dette krever strenge, kapasitetsbaserte standarder - inkludert krav som pålegger droneteknologi som er i stand til å oppdage ikke-samarbeidsvillige bemannede fly. Risikoen for at en drone kolliderer med et bemannet fly, er ikke teoretisk.