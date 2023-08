Amazons Fallout-serie bekreftet til 2024

Det meste vi har sett fra Amazons kommende Fallout-serie har vært lekkasjer, men det er i ferd med å endre seg.

Noen hadde kanskje håpet at vi skulle få de første episodene i år siden serien var ferdiginnspilt i mars, men Amazon avslører at Fallout får premiere på Prime Video i 2024.

De som er på Gamescom denne uken kan se en kort teaser som blir vist frem der. Det er imidlertid ingen grunn til å bekymre seg for oss her hjemme, for vi har blitt fortalt at allmennheten vil få se mye mer "snart". Serien feirer 26 år i oktober, så det skulle ikke forundre meg om vi får en teaser eller trailer da.