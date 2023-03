Amazons Fallout-serie er ferdig med å filme

Det har vært massevis av lekkasjer fra forskjellige sett fra Amazons kommende Fallout TV-serie nylig - alle ser overraskende bra ut. Serien er basert på den klassiske videospillfranchisen, selv om ikke mange detaljer har blitt avslørt ennå.

En ting vi vet sikkert er imidlertid at Walton Goggins (Vice Principals, Django Unchained, Maze Runner: The Death Cure) spiller hovedrollen i den som en av hovedpersonene, og han burde vite mer enn en ting eller to om statusen til produksjonen. Og det viser seg at serien ser ut til å ha pakket inn filmingen. Goggins skriver på Instagram: "Vært stille ... vært opptatt ... men nå ... Jeg pakket FALLOUT (vent til du ser denne jævla tsunamien kommer din vei!) "

Fallout har ikke en utgivelsesmåned (eller til og med utgivelsesår) ennå, men det antas å ha premiere på Prime Video sent i 2023 eller tidlig i 2024. Ettersom i det minste det meste av filmingen er ferdig, tror vi en sen 2023 virker veldig sannsynlig.