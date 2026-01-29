Amazons God of War-serie har funnet sin Thor og Odin

HQ

Det startet med et smell da vi fikk vite at Ryan Hurst hadde fått rollen som Kratos i Amazons kommende God of War -serie. Deretter ble skuespillerne til det som forventes å bli de noe mindre rollene som Sif og Heimdall bekreftet. Nå er det på tide å fokusere på to av de større rollene.

Deadline bekrefter de tidligere ryktene ved å kunngjøre at Mandy Patinkin (Criminal Minds, Homeland og The Princess Bride) skal spille Odin og Ólafur Darri Ólafsson (Severance og The Secret Life of Walter Mitty) skal spille Thor i God of War -serien.

Dette gjør det helt klart at Amazon ikke er interessert i å ha skuespillere fra spillene som gjentar rollene sine i serien. Ryan Hurst spilte jo Thor i spillet, så han kunne selvsagt ikke være både Kratos og Thor i denne utgaven. Rollen som Odin er ganske annerledes, ettersom Richard Schiff ikke bare spilte den norrøne allfaderen, han ga også sin likhet til karakteren, noe som gjør det litt interessant at Amazon valgte å gå for Patinkin.

Med tanke på hyppigheten av disse annonseringene, bør det ikke ta lang tid før vi endelig vet hvem som skal spille Atreus, Mimir, Freya, Brok, Sindri og andre viktige roller. Har du noen forhåpninger til noen av dem?