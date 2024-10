Amazons God of War serie har sin nye showrunner

HQ

Amazons live-action God of War show har fått en ny showrunner. Rafe Judkins forlot prosjektet sammen med utøvende produsenter Hawk Ostby og Mark Fergus. Nå vender Ronald D. Moore tilbake til Sony Pictures Television for å erstatte Judkins.

Ifølge Variety forlot Judkins serien etter at han og hans utøvende produsenter hadde utarbeidet flere manus, men Amazon bestemte seg for at de ønsket en annen kreativ retning. Det inspirerte ikke den beste tilliten, men nå ser det ut til at arbeidet kommer tilbake på sporet.

Moore er mest kjent for sitt arbeid med Outlander, For All Mankind og Star Trek-serien, hvor han jobbet med serier som Next Generation, Deep Space Nine og flere. Det er verdt å merke seg at Cory Barlog fortsatt er med på God of War -serien som utøvende produsent, også.

Amazon hadde stor suksess med sin adaptasjon av Fallout tidligere i år. God of War gir en lignende sjanse for å få inn mange seere, men spillere kan være veldig spesielle når det gjelder hva de vil se nå for tiden. La oss håpe at den kreative visjonen Amazon har vil tilfredsstille fansen og samtidig gi oss noe interessant å se på.