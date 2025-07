Amazons God of War -serie vil tidligst begynne å filme i 2026

HQ

Amazons God of War -serie ser ut til å gå i et jevnt tempo. Etter en ganske stor kreativ overhaling med den nye showrunneren Ronald D. Moore som ansvarlig, fortsetter Amazons God of War -adaptasjon å bevege seg mot produksjon.

I en samtale med Collider erkjente Moore at serien fremdeles er i manusfasen. "Det går veldig bra. Vi har et godt team. Det har vært en fascinerende ting å sette tennene i," sa han. "Jeg har aldri gjort en filmatisering av et videospill, og jo dypere jeg kom inn i det, jo mer imponert ble jeg over bredden og dybden i mytologien som er involvert i dette videospillet."

Moore roste også Cory Barlog, og kalte ham et "geni", og sier at han har hatt flere møter med spillregissøren fra 2018 God of War. Til tross for Moores forkjærlighet for spillet, kommer han likevel til å ta noen avvik her og der med showet. "Det er en adaptasjon, så det er en adaptasjon-tolkning når du går over til live-action", beskrev han.

Foreløpig har Amazon bestilt to sesonger av God of War, men Moore ønsker bare å skrive en solid sesong 1 akkurat nå. Showrunneren sa også at han tar seg god tid til å sette serien på papiret, og selv om 2026 er det tidligste tidspunktet produksjonen kan starte, sa Moore at han "ikke visste" når de offisielt ville starte filmingen.