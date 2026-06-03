Amazons Life is Strange -serie legger til fem nye rollebesetningsmedlemmer

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Life is Strange -serien fra Amazon Prime Video har lagt til fem nye medlemmer til rollebesetningen. Billy Barratt, Emily Carey, Esther McGregor, Faly Rakotohavana og Mia Isaac har alle sluttet seg til rollebesetningen i live-action-versjonen av det populære Don't Nod-spillet fra 2015.

Som per Variety, vet vi også hvem disse skuespillerne skal spille i showet, og de avrunder alle klassekameratene til Max og Chloe i serien. Barratt spiller Nathan, mens Carey spiller en av hans beste venner i Victoria Chase. McGregor spiller Rachel Amber, studenten som er meldt savnet og som spiller en viktig rolle i fortellingen.

Rakotohavana spiller Warren, en venn av Max, og Isaac skal spille Kate Marsh, som fansen også vil vite har en stor rolle å spille i spillets historie. De blir med i hovedrollene Maisy Stella og Tatum Grace Hopkins som henholdsvis Chloe og Max, og showets offisielle logline forteller oss at vi er ganske mye innstilt på å få handlingen i spillet gjenfortalt :

"Max Caufield er en fotostudent som oppdager at hun kan spole tiden tilbake mens hun redder livet til sin barndoms beste venn, Chloe. Mens hun sliter med å forstå denne nye ferdigheten, etterforsker de to den mystiske forsvinningen til en medstudent, og avdekker en mørk side ved byen deres som til slutt vil tvinge dem til å ta et umulig valg på liv og død som vil påvirke dem for alltid."