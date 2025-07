Amazons Mass Effect -filmatisering har samme team bak seg som Fallout

HQ

Det ser ut til at Amazon har et pålitelig team som jobber med sine videospilltilpasninger, ettersom to store prosjekter deler det samme teamet. Både Mass Effect og Fallout har det samme teamet knyttet til seg, som bekreftet av Mass Effect forfatter og produsent Daniel Casey.

I et innlegg på Instagram, (fanget av TheGamer) avslører Casey at piloten har blitt skrevet, og seriens disposisjon er også skrevet. "Teamet som Amazon har på plass (samme team som Fallout inkludert den fantastiske Scott Farris) er utrolig," skriver han.

Ut fra Caseys innlegg ser det fortsatt ut til at serien er minst et år eller to unna, men for alle som er bekymret for at Mass Effect kan bli stående i bakgrunnen når Fallout blir det nye fokuset for Amazon, ser det ut til at streaminggiganten tar sjansen til å bygge en annen stor TV-franchise etter å ha slått den ut av parken med Fallout.