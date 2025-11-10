Amazons Mass Effect-serie "vil utforske en helt ny historie"

Rett før helgen var det N7 Day, 7. november, dagen som generelt anses å være den offisielle Mass Effect-dagen. Bioware hadde imidlertid ikke mye nytt å dele med oss i år, men de sa i det minste at de fortsetter å jobbe med det neste spillet.

Det var også en liten godbit fra Amazon, som for tiden jobber med en Mass Effect-serie. Det ble bekreftet at serien ikke vil gjenfortelle historien fra spillene, så vi kan slutte å spekulere i om det vil være den mannlige eller kvinnelige Commander Shepard som dukker opp i den. Mass Effect-sjef Mike Gamble skriver:

"Forfatterrommet er i full gang, og vi har funnet ut mye om hvordan det passer inn i Mass Effect-kanonen, og hvor det står i forhold til det nye spillet. Serien vil utforske en helt ny historie innenfor universets tidslinje, og den vil utspille seg etter den originale trilogien. Det blir ikke en gjentakelse av Commander Shepards historie - for når alt kommer til alt ... det er jo DIN historie, ikke sant?"

Vi har alle tatt våre valg og formet Mass Effect-historien, så å respektere det ved å fortelle en ny historie bør vel ses på som en positiv ting?

Mass Effect-serien forventes å ha premiere tidligst i 2027, og innspillingen begynner om omtrent et år.