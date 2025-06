Amazons Masters of the Universe er ferdig filmet

Om litt under et år kommer Amazon MGM Studios' Masters of the Universe film, som vil være et live-action-prosjekt, på kino. Filmen forventes å ha premiere 5. juni 2026, og det er ingen grunn til å tvile på at det blir tilfelle i øyeblikket, ettersom filmen nettopp har avsluttet produksjonen, noe som gir den rundt 11 måneder til å avslutte postproduksjonen og være klar for fans over hele verden.

HQ

Vi vet at dette er tilfelle fordi hovedrolleinnehaver Nicholas Galitzine, som skal spille både Prince Adam og He-Man i filmen, har gått ut på Instagram for å informere fansen om at produksjonen er ferdig, samtidig som han deler litt informasjon om hvordan han opplevde å bli den berømte Mattel -karakteren.

"Vel, det er en wrap på Masters of the Universe. Det har vært en ære å ta på seg ansvaret for å spille Adam og He Man. Det har vært mitt livs rolle, og jeg har lagt alt i den. Det er ikke så mye jeg kan vise dere, men jeg er så stolt av filmen vi har laget. Takk til våre fantastiske skuespillere og mannskap for alt det harde arbeidet dere har lagt ned."

Denne Masters of the Universe filmen vil by på en svært imponerende rollebesetning, med blant andre Camila Mendes som Teela, Alison Brie som Evil-Lyn, Jared Leto som Skeletor, Idris Elba som Man-at-Arms, Hafthor "The Mountain" Bjornsson som Goat Man, og flere. Filmen kommer fra Bumblebee regissør Travis Knight og manusforfatter Chris Butler.