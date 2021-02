Amazons nye sjef har full tiltro til Amazon Game Studios

Du ser på Annonser

Businessverden ble mildt sagt overrasket for noen dager siden da Jeff Bezoz, verdens rikeste mann og tidligere CEO for Amazon, annonserte at han trekker seg fra rollen sin. Amazon brukte ikke mye tid på å finne en erstatter, som ble Andy Jassy, og ganske umiddelbart bekreftet Jassy at det massive selskapet fortsatt vil skape spill.

Som rapportert av Bloomberg, ble Jassy spurt om de nylige rapportene fra Amazon Game Studios. Han svarte: "Noen bedrifter tar av det første året, andre bruker mange år på det. Selv om vi ikke har lykkes konsekvent i AGS ennå, tror jeg vi vil gjøre det hvis vi holder ut lengre."

Med tanke på at Amazon Game Studios ikke har hatt de beste resultatene når det gjelder spillanseringer, er det nok ganske betryggende for utviklerne nå at den nye sjefen likevel har full tiltro til prosjektet.

Har du fortsatt håp for Amazon Game Studios?