Amazons Robocop-serie har funnet en produsent

HQ

Som dere kanskje vet, har det vært planer om å lage en TV-serie basert på Robocop, og nå ser det ut til at festen er godt og vel i gang siden Amazon har sikret seg en produsent. Hvem, spør du kanskje?

Vel, det er skrekkmesteren James Wan (Saw, Conjuring, Insidious), noe som absolutt virker som et lovende valg. Ifølge ComicBook.com har også Peter Ocko (Moonhaven) blitt tappet som showrunner for serien.

Nøyaktig hvordan Robocop-serien vil forholde seg til filmene er noe vi ikke vet. Hva håper du personlig på, at den blir en del av det klassiske universet, blir basert på en av de nye rebooterne eller noe helt nytt?