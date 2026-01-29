Amazons spillsjef har forlatt selskapet

HQ

Amazon har ikke lagt skjul på at de ønsker å bli en stor aktør i videospillbransjen, og har investert tungt i spillutvikling og til og med lansert sin egen spillplattform kalt Luna. Til tross for dette og tilsynelatende uendelige ressurser har det ikke tatt helt av for dem.

Store prosjekter har blitt lagt ned, som Crucible (som forsvant bare noen måneder etter premieren) og minst ett Lord of the Rings-rollespill, der arbeidet med ett ble stoppet i 2021, og det går rykter om at arbeidet med et annet som ble annonsert i 2023 også har blitt stoppet etter at et stort antall personer fra teamet ble permittert i fjor høst. Hele team har også blitt lagt ned, og så sent som i forrige måned kjøpte Ubisoft utvikleren March of Giants fra Amazon.

Nå er det enda et tegn på at noe ikke er helt som det skal. Christoph Hartmann, medgrunnlegger av 2K Games og ansvarlig for flere av utgiverens topptitler, har vært Amazons spilldirektør siden 2018. "Har" er et nøkkelord i denne sammenhengen, for Bloomberg-journalist Jason Schreier rapporterer nå via Bluesky at Hartmann har sagt opp.

Vi vet ennå ikke hvem som tar over, men det er klart at Amazon ikke lenger ser ut til å være interessert i såkalte AAA-spill, og at de fremover vil fokusere mer og mer på mindre skyprosjekter for spilltjenesten Luna.