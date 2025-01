Amazons The Dark Tower får Stephen Kings godkjennelse

Amazon Prime Videos filmatisering av The Dark Tower er i ferd med å bli en stor begivenhet, og det virker som om Stephen King selv ikke kunne vært mer fornøyd med retningen den tar. Med Mike Flanagan ved roret er serien fortsatt i en tidlig fase, men King har allerede hatt muligheten til å ta en titt på noen av de første utkastene - og hans reaksjon er intet mindre enn ekstatisk.

HQ

I et nylig intervju med The Kingcast fortalte King at han hadde fått tilgang til tidlige manus og presentasjoner for serien. Mens noen fans kanskje er forsiktige etter filmatiseringen i 2017, ser forfatteren ut til å være helt med denne gangen. Han beskrev tempoet som feilfritt og bekreftet at Flanagan starter historien akkurat der den skal begynne - en viktig faktor for enhver trofast filmatisering.

For de som ikke er kjent med det, er The Dark Tower Stephen Kings hovedverk, en episk saga som fletter sammen fantasy, skrekk og western-elementer, samtidig som den fungerer som ryggraden i hele hans litterære univers. Historien følger Roland Deschain, den siste revolvermannen, på hans nådeløse jakt etter å nå det mystiske Mørke tårnet, selve omdreiningspunktet for all eksistens. Underveis møter han karakterer, steder og temaer som knytter an til mange av Kings andre verk, noe som gjør den til en viktig del av hans multivers.

Flanagan har tidligere uttalt at de har kommet lenger enn noensinne, og det spekuleres nå i om 2025 kan bli året da prosjektet virkelig kommer i gang. Hvis det er tilfelle, kan kunngjøringer om rollebesetningen være rett rundt hjørnet. Vil The Dark Tower endelig få den filmatiseringen den fortjener?